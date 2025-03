Un orecchio attento ai grandi classici moderni. Il progetto ’Vinili’ ospita Roberta Sammarelli

"Non fermiamoci al primo ascolto". È il proposito di "Vinili", il progetto di "Idee di gomma" per conoscere e approfondire in compagnia dei musicisti l’ascolto di grandi "classici moderni".

Si parte stasera alle 21 con una delle musiciste più iconiche del panorama italiano, Roberta Sammarelli, autrice e bassista dei Verdena, che nel salotto di "Idee di gomma", in via del Carmine a Correggio, racconta "Funeral", l’album d’esordio degli Arcade Fire. Non un concerto quindi, ma una chiacchierata sulla musica che parte da un’esperienza di ascolto condiviso di alcune tracce dell’album per approfondire il contesto storico e sociale, la scena musicale dell’epoca, le sonorità e le tecniche per realizzare il suono epico e corale che caratterizza la band canadese.

"Funeral" rappresenta un debutto rivoluzionario, registrato tra l’inverno 2003 e i primi mesi del 2004. Il disco ha ottenuto la sesta posizione nella classifica dei migliori album del decennio 2000-2009 secondo la rivista Rolling Stone. Ricco di inni potenti di portata titanica e cinematografica, ha segnato un’alba estatica per l’indie rock. "Funeral" è un buffet musicale, che comprende fisarmonica, xilofono, pianoforte e flauto dolce. Un supporto perfetto per i frontman della band, Win Butler e Régine Chassagne, che offrono performance vocali mozzafiato.

a.le.