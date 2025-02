Un salto in via Gioia per visitare i laboratori di Reggio Children

A partire da questo pomeriggio e ogni primo giovedì del mese fino a maggio si aprono al pubblico, per visite libere, i luoghi di lavoro e i laboratori di ricerca di Fondazione Reggio Children. L’iniziativa "Un Salto in via Gioia" – oggi, il 6 marzo, il 3 aprile e l’8 maggio, dalle 16 alle 18 - è la risposta all’interesse suscitato dall’apertura degli spazi affidati a Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi – ETS, all’ex Mangimificio ed ex Falegnameria delle Reggiane, recuperati e riallestiti per ospitare diversi progetti e laboratori di ricerca sull’educazione di qualità, tra i cui la sede di Remida. L’invito è rivolto bimbi e famiglie, persone di tutte le età, con la possibilità di visitare questi spazi e di immergersi in esplorazioni e attività creative con i laboratori alla scoperta del gioco, della materia, del digitale, dei libri salvati da Remida.