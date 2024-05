Una finestra sulla millenaria cultura cinese

Fino al 20 maggio a palazzo ducale di Guastalla è aperta una mostra di arte cinese tradizionale, organizzata da Progettinfanzia Bassa Reggiana e da Yi Bai Education Culture Communication.

Più di settecento anni fa, il viaggiatore Marco Polo approdò in Cina. Da allora lo scambio e il reciproco apprendimento delle due civiltà hanno portato al progresso dell’umanità. In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo, le due antiche culture si incontrano di nuovo.

Questo evento si pone come ponte fra culture ed esperienze che bambini e ragazzi possono attraversare per allargare il proprio orizzonte creativo e conoscitivo. Questa mostra di antica arte tradizionale cinese presenta la bellezza artistica della calligrafia, della pittura, della xilografia e del ricamo. Per questa speciale occasione è prevista la presenza di Xueli Li, uno degli artisti espositori.