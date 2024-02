Una lista civica guidata da Borriello sfida centrosinistra e Pd

Arriva da una lunga militanza nella Sinistra giovanile, oltre che nel direttivo del Pd e da un’esperienza in consiglio comunale a fianco dell’allora sindaco Mauro Pedrazzoli, la sfida al centrosinistra e allo stesso Pd di Campagnola in vista delle elezioni comunali. A fronteggiare la lista di centrosinistra guidata dal sindaco in carica, Alessandro Santachiara, che punta al terzo mandato, è attesa una lista civica, "Cambiamento per Campagnola Emilia", distaccata da ogni forma di partito, guidata da Pasquale Borriello (foto), 50 anni, agente di commercio con esperienze di politica locale proprio in quel centrosinistra a cui ora si pone come alternativa. "Sono animato dal desiderio di cambiare in meglio il nostro paese, la realtà di Campagnola, in cui vivo da sempre. Posso portare dei cambiamenti positivi, sempre con l’aiuto dei cittadini, senza nessun tipo di pregiudizio". Si guarda anche a una possibile lista del centrodestra locale.