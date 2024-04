Via Fontanelli, 9mila euro per la ‘bonifica’

Il Comune ha deciso di chiudere in maniera definitiva le “casette elemosinarie” di via Fontanelli, di sua proprietà e più volte occupate abusivamente. Saranno sbarrati gli accessi degli immobili dei civici 16, 20 e 22, ma prima li “bonificherà” con un intervento da circa 9mila euro. Si legge in una determina amministrativa che evidenzia come, dal dicembre del 2023, sono giunte al comando della polizia locale 20 segnalazioni relative all’occupazione abusiva degli stabili e che le Forze dell’Ordine intervenute per gli sgomberi "hanno rilevato tra l’altro anche la presenza di probabile refurtiva". Il 19 febbraio scorso, inoltre, la Polizia locale è intervenuta con i Vigili del fuoco e i tecnici di Enel per sedare un principio di incendio in una delle strutture. Inoltre, si legge ancora nell’atto, “nonostante a fine dicembre 2023 si sia provveduto a chiudere con lucchetti e catene le porte di ingresso, gli accessi da parte di persone non autorizzate sono comunque continuati".