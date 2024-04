Viaggio immaginario nelle mense scolastiche. In Giappone si mangia in aula. Poi si pulisce tutto

Paese che vai mensa che trovi. Molte informazioni sulla cultura di un popolo passano anche attraverso il cibo, attraverso un viaggio immaginario nelle mense scolastiche del mondo abbiamo scoperto cosa mangiano i nostri coetanei. In Giappone gli studenti studiano il menù, i valori nutrizionali, la provenienza del cibo e si aiutano a vicenda nel preparare i pasti. I piatti principali sono riso accompagnato da carne di maiale e verdure fritte, zuppa di miso. Una curiosità: nelle mense scolastiche giapponesi si beve solo latte freddo. Il pasto non si consuma in mensa ma in aula, i ragazzi si servono da soli e puliscono quando hanno finito. Dal Giappone ci spostiamo in India, dove tutti i piatti sono vegetariani e vengono cucinati in enormi padelle di metallo: non mancano mai riso, verdure, il dahl (una zuppa di lenticchie decorticate) accompagnati dal tipico pane basso, chiamato chapati, tè, acqua di cocco, frutta e mandorle per dessert. Gli studenti della Corea consumano piatti a base di riso cotto al vapore, accompagnato da carne e dal kimchi, pietanza di verdure dal sapore abbastanza forte che rappresenta una sorta di monumento nazionale per i coreani. In Africa il menù è principalmente a base di cereali come il miglio o il sorgo, tuberi o verdure e arachidi. Il pasto in mensa è molto importante, perché spesso rappresenta l’unico della giornata, per cui i genitori mandano i figli a scuola per poter garantire loro un pasto sostanzioso al giorno. Poiché questo serve anche a prevenire l’abbandono scolastico sono nati programmi specifici per incentivare le mense nelle scuole. Ad esempio, dal 28 agosto 2023, a Nairobi, è partito un grande progetto sociale che consiste nella preparazione di pasti caldi nelle scuole del Kenya e nella costruzione di 10.000 mense scolastiche.

Classe III B