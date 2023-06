Viaggio tra epoche, stili e compositori Ecco il cartellone dell’Opera

di Stella Bonfrisco

Nel cartellone d’Opera dei Teatri nella prossima Stagione ci sarà Don Carlo, Otello, Anna Bolena, Didone e Enea e I sette peccati capitali. Bacchette affidate a Jordi Bernàcer, Leonardo Sini, Diego Fasolis, Marco Angius; con regìe di Joseph Franconi-Lee, Italo Nunziata, Carmelo Rifici, Daniele Abbado. Dunque, la Stagione di Opera 2023–2024 della Fondazione I Teatri porterà sul palcoscenico del Valli le tappe di un lungo viaggio tra epoche, stili, generi e compositori. Cinque opere per quattro serate (una sarà composta da due diversi titoli): un doppio appuntamento con Giuseppe Verdi, poi Gaetano Donizetti, infine Henry Purcell e Kurt Weill, nella sua ultima collaborazione con Bertolt Brecht.

Inaugura la stagione Don Carlo, con la regia dello statunitense Joseph Franconi-Lee. Venerdì 17 alle 20 e domenica 19 novembre alle 15.30. Tra le opere più complesse di Giuseppe Verdi, a eseguirla sarà l’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, diretta da Jordi Bernàcer, e il Coro Lirico di Modena. Interpreti: Michele Pertusi, Piero Pretti, Ernesto Petti, Ramaz Chikviladze, Anna Pirozzi, Teresa Romano, Andrea Pellegrini, Michela Antenucci, Andrea Galli. A seguire, un’altra opera di Giuseppe Verdi, non più a tema storico, ma letterario. Con il nuovo anno in scena c’è Otello - venerdì 19 alle 20 e domenica 21 gennaio alle 15.30 – tra gli ultimi lavori del compositore, basato sull’omonimo dramma di William Shakespeare. Il nuovo allestimento ha la regia di Italo Nunziata. In buca, l’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini diretta da Leonardo Sini, il Coro del Teatro Municipale di Piacenza e il Coro delle Voci Bianche Nicolini di Piacenza. Nel cast artistico: Gregory Kunde, Luca Micheletti, Francesca Dotto, Antonio Mandrillo, Andrea Galli, Mattia Denti, Alberto Petricca, Eugenio Maria Degiacomi, Sayumi Kaneko. I costumi sono di Artemio Cabassi.

Torna un altro titolo a tema storico, che vede una donna protagonista assoluta: Anna Bolena, capolavoro di Gaetano Donizetti. Venerdì 9 alle 20 e domenica 11 febbraio alle 15.30. La regia è di Carmelo Rifici, regista e direttore artistico di Lugano Arte e Cultura, che produce l’opera assieme a Fondazione I Teatri e agli altri teatri della Regione. Diego Fasolis dirigerà l’ensemble I Barocchisti. Sul palco il Coro Claudio Merulo di Reggio. E Carmela Remigio, Arianna Vendittelli, Luigi De Donato, Ruzil Gatin, Paola Gardina, Marcello Nardis. La stagione termina - venerdì 5 alle 20 e domenica 7 aprile alle 15.30 - con il dittico composto da Didone ed Enea e I sette peccati capitali. Due opere molto diverse tra loro per vicende ed epoche: Dido and Aenea, opera della fine del Seicento di Henry Purcell; Die sieben todsünden, opera-balletto del fortunato duo artistico Kurt Weill (compositore) e Berthold Brecht (librettista). L’Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna saranno diretti da Marco Angius, con regia firmata da Daniele Abbado.

Info: www.iteatri.re.it