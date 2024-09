"Viale IV Novembre è un incubo"

"Ogni giorno vado a lavorare a Parma, quindi per arrivare in stazione prendo la macchina e poi il treno regionale. In realtà mi dispiace dover utilizzare la mia automobile per arrivare in piazzale Marconi, perché sono così vicina che con un autobus ci impiegherei poco tempo e soprattutto sarebbe più sicuro", racconta Emanuela Stagnari.

"Purtroppo la prima corriera per via Umberto parte alle 6.07, un orario per me già difficile per la coincidenza. Così sono costretta a sostare nel parcheggio della Polveriera e percorrere viale IV Novembre, che è un incubo".