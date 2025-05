Vianese trionfa 1-0 sul Montecchio Gallo: Rizzuto decisivo nei playoff per la Serie D

MONTECCHIO GALLO

0

VIANESE

1

MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Kalombo, Notarile (38’st Baruffi), Dominici, Nobili, Carta, Peroni (16’st Gurini), Torelli, Fiorani, Manganelli (41’st Camara), Micchi (38’st Perri). A disp.: Jashari, Tamburini, Nastase, Di Pollina, Guglielmo. All.: Magi

VIANESE: Della Corte, Martini, Silvestro, Bernabei, Mammi (40’st Palmiero), Contipelli, Vaccari, Caselli (20’st Rizzuto), Carrer (5’st Pezzani), Malivojevic (48’st Mininno), Falanelli (41’st Zinani). A disp.: Malpeli, Bertetti, Bandaogo, Sighinolfi. All.: Sarnelli

Arbitro: Cornel di Roma 1 Rete: Rizzuto al 28’st.

Note: ammoniti Rizzuto e Gurini. Espulsi al 48’st Kalombo (M) per fallo a gioco fermo su Malivojevic e un dirigente del Montecchio Gallo dalla panchina.

Sempre più su, alzando l’asticella ogni domenica sempre più in alto, e ora pronunciare la parola "Serie D" non provoca più le vertigini che poteva far scaturire mesi fa: la Vianese si aggiudica la gara d’andata delle semifinali dei playoff nazionali nelle Marche battendo per 1-0 il Montecchio Gallo con un gol di Antonio Rizzuto, subentrato proprio per fare quello che gli riesce meglio, ovvero segnare.

Bene sottolineare che niente è stato fatto in maniera definitiva: sarà deciso tutto nel ritorno che andrà in scena domenica nello storico scenario del "Mirabello" di Reggio Emilia, un impianto di prestigio adatto anche a ospitare i tifosi marchigiani.

Ricordiamo che la squadra che passerà il turno volerà nella finale playoff valida per il salto in Serie D che sarà disputata contro la squadra vincente dai playoff di Lazio e Sardegna.

La gara di ieri: nel primo tempo pochi spazi ma con un legno per parte. Sussulti di Bernabei (di testa al 7’) e di Carrer (scheggia il palo al 44’) per i reggiani, mentre i locali toccano la traversa con una punizione deviata di Carta.

La ripresa riparte sempre con Bernabei: Cerretani ferma la sua punizione, e dopo Falanelli viene murato. Micchi ci prova per i locali: out. Poi ancora Falanelli: Cerretani di nuovo attento. I rossoblù aumentano i giri del motore e Carrer sfiora la rete; è il preludio di quanto accadrà qualche istante dopo. Martini crossa basso,

Rizzuto (entrato da poco) gira d’istinto verso la rete ed è il gol partita.

Nel finale si vede Della Corte che dice no a Carta ancora pericoloso su punizione, e negli ultimi istanti un po’ di nervosismo per i marchigiani che restano in dieci per il rosso di Kalombo. Torniamo allo scenario d’apertura: Viano è a 90’ dalla finale per la Serie D, e cercherà gloria nel mitico Mirabello.

Il 7 giugno del 2015 i rossoblù vinsero per 2-0 contro i Bad Boys nella finale della coppa di Terza categoria, ottenendo così la promozione in Seconda.

Dieci anni dopo possiamo dire che il quarto livello del calcio italiano non è mai stato così vicino.

"Nell’ultimo periodo Rizzuto ha avuto qualche problema per una pubalgia. Ora è recuperato anche se non ha i 90’ nelle gambe: è stato bravissimo".

Parole di mister Umberto Sarnelli.

Che poi conclude. "Proveremo in tutti i modi a coronare il sogno. Siamo stati bravi, ma ora in testa ho solo la gara di ritorno, in uno stadio storico come il Mirabello e contro un avversario temibile".

g.m.