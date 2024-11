Violenza contro le donne. Tutte le iniziative: "Più di cento reati registrati quest’anno"

di Stella Bonfrisco

"Da donna e rappresentante delle istituzioni, sono fermamente convinta che dobbiamo continuare lavorare rafforzando la rete e le azioni promosse dai soggetti che partecipano al Tavolo interistituzionale. La violenza sulle donne si verifica in modo trasversale, indipendentemente dalle differenze economiche, culturali e di provenienza geografica. Ecco perché è importante sostenere le donne che decidono di denunciare, invitandole a farlo, ma soprattutto agendo sugli uomini, in particolare sui ragazzi". Così Maria Rita Cocciufa, prefetta di Reggio Emilia, ha aperto ieri mattina l’incontro di presentazione delle iniziative messe in campo per il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne. Presenti anche Calogero Gaetano Paci, procuratore capo; Giuseppe Maggese, questore; Orlando Narducci, comandante provinciale dei Carabinieri; Alessandra Campani, socia fondatrice e responsabile dell’area prevenzione dell’associazione Nondasola; Ivana Lattuada, direttrice emergenza-urgenza dell’Asl; Raffaella Pellini dell’Ordine degli avvocati, Giovanna Fava del Forum donne giuriste; e Germana Corradini, dirigente servizi sociali.

Alle attività realizzate in occasione del 25 novembre si affianca per l’appunto il lavoro del Tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne. Il Centro antiviolenza Casa delle Donnedell’Associazione Nondasola, nel 2023 ha accolto 382 donne (a fronte delle 343 nel 2022). Il 70 per cento sono cittadine italiane, così come gli uomini violenti sono in prevalenza italiani. Gli interventi di contrasto alla violenza domestica fatti dalla Questura di Reggio Emilia nel 2023 hanno portato a 37 decreti di ammonimento.

Nel 2024, al 12 novembre, sono stati emessi 16 decreti di ammonimento per violenza domestica. I reati registrati in materia di maltrattamento sono 51, 18 quelli per violenza sessuale e 35 per stalking. Le donne seguite nel corso del 2023 dal Servizio sociale che hanno dichiarato di aver subito violenza da parte di un uomo sono state 257, mentre quelle che si sono rivolte al Pronto soccorso per situazioni di violenza sono state 306 (257 nel 2022): 20 per violenza sessuale, 12 minori (di cui due per violenza sessuale).

L’assessora alla Cura delle Persone, Annalisa Rabitti ha spiegato: "Nel 2024 abbiamo lavorato attraverso l’arte con il progetto di Toccafondo, che nei licei artistici e nelle scuole reggiane assieme all’associazione ‘Non da sola’, si è confrontato sugli stereotipi di genere con ragazze e ragazzi. Il risultato è il bellissimo progetto che vedrete in città in occasione della giornata internazionale".

La settimana inizierà, proprio il 25, con l’esposizione delle opere realizzate dall’artista Gianluigi Toccafondo, in via Farini, piazza Prampolini, via della Croce Bianca via Matteotti. Nel pomeriggio, alle 16, allo Spazio ViaCassoli1 sarà inaugurata una panchina rossa. Oggi poi è prevista – dalle 9 alla Sala degli Specchi del Valli - la terza edizione del convegno "Cosa stai facendo alla mia mamma? Le responsabilità degli uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità: riflessioni, possibilità e strategie di intervento".

Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito del Comune.