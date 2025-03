"Vogliamo dare un contributo"

ElHadji Faye, detto Diego, è il presidente dell’associazione senegalese di Reggio Emilia da un anno. "È stato un momento bellissimo quando abbiamo ricevuto il Tricolore – racconta –, perché questa associazione, nata negli anni ’90, ha sempre collaborato con la città, che sentiamo anche nostra. Il riconoscimento ricevuto significa che Reggio ci vede, ci riconosce". La comunità ha vissuto un ricambio generazionale e oggi è parte attiva della società reggiana: "Siamo presenti negli ambiti socioculturali e sportivi, collaboriamo con Croce Rossa e Caritas. Non ci limitiamo al percorso casa-lavoro, vogliamo contribuire alla città che ci ha accolto". Un impegno che non cancella le radici: "Esistiamo come comunità, con la nostra cultura e le nostre tradizioni".