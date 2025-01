Volatile resta impigliato in una lenza da pesca. Salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio ai laghetti di San Martino in Rio per recuperare un volatile che era rimasto impigliato in una lenza da pesca, nei pressi di un isolotto. Alcuni pescatori, verso le 15, hanno notato l’animale in forte difficoltà, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. L’area del recupero, infatti, non era facilmente raggiungibile in piena sicurezza. Per questo sul posto è stata fatta intervenire una squadra del comando del 115 di via della Canalina di Reggio per poter avvicinare il volatile, al quale è stata liberata la zampa rimasta bloccata nella lenza.

A quel punto è stato possibile recuperare l’animale, spaventato ma in buone condizioni generali, che è stato affidato agli operatori del Rifugio Matildico per poter effettuare accertamenti veterinari prima di liberare il volatile nel suo ambiente naturale. Già nei giorni scorsi si era reso necessario un intervento per liberare un gatto, che era rimasto intrappolato tra ingranaggi del vano motore di un’autovettura in sosta, nei pressi del casello autostradale di Reggiolo-Rolo. Operazione conclusa con successo.