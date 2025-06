Welfare e comunità: un asilo per i dipendenti di Avl

Welfare aziendale: Avl Italia sta per aprire le porte del nuovo asilo dedicato ai figli da 1 a 6 anni dei propri dipendenti. Sarà inaugurato il 19 giugno, in via Nobel a Corte Tegge, nel Technical Center dell’azienda. Il faro di questa decisione trova le radici in una sensibilità aziendale e in "una cultura del lavoro sempre più attenta alla conciliazione vita-lavoro e alla qualità del tempo familiare". L’azienda leader del settore automotive per soluzioni tecnologiche per la mobilità sostenibile; a Corte Tegge ha uno dei suoi Technical Center, struttura all’avanguardia nella quale operano oltre 150 ingegneri/e da tutto il mondo che collaborano allo sviluppo di progetti innovativi con le principali case automobilistiche della Motor Valley.

Il servizio educativo "è stato pensato per rispondere concretamente alle esigenze dei genitori lavoratori, offrendo ai loro figli un ambiente sicuro, stimolante e ricco di opportunità educative e ludico-ricreative", spiegano da Avl. ?Il programma, sperimentale, include anche attività di psicomotricità, sviluppate con la collaborazione di professionisti dell’infanzia, "e si inserisce nel nostro impegno costante per un welfare aziendale realmente sostenibile e inclusivo". L’iniziativa, conclude l’azienda, "nasce con una visione aperta e collaborativa, ed è pensata per essere estesa anche ad altre realtà aziendali interessate a offrire questo servizio ai propri collaboratori". Avl Italia ha in atto da tempo collaborazioni con gli Atenei e il territorio. Importante il Summer green camp realizzato con il Comune di Cavriago nelle discipline ‘Stem’. Nel 2021 un gruppo di ragazzi della media Galilei realizzò una centralina di rilevazione del particolato atmosferico usando la scheda Arduino sensori, Led e il linguaggio di programmazione Scatch4 Arduino.

Francesca Chilloni