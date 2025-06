Zaynab Dosso torna in pista a Stoccolma per i 100 metri piani

Dopo l’inizio stentato nel meeting internazionale di Oslo, Zaynab Dosso ci riprova stasera a Stoccolma, ovviamente sempre sulla distanza dei 100 metri piani. A Oslo Zaynab ha pagato anche una preparazione imperfetta, visto che dopo i campionati europei e i mondiali indoor ha accusato un problema a un piede che ne ha rallentato l’attività, al punto che in Norvegia era il debutto stagionale. Gara oggi alle 19,40, in diretta Rai.

Tra ieri e oggi, in varie sedi, si stanno disputando i campionati italiani per società, suddivisi nelle varie serie. A Brescia, finale Oro, buon apporto di Alexandru Zlatan alla 4x100 della Fratellanza, con quarto posto finale. A Foligno, finale argento, Viola Canovi è seconda sui 100 in 11’78, con la maglia della Fratellanza; quinta Sandra Milena Ferrari sui 100 hs. in 14’’12. Le due portano la 4x100 modenese al primo posto assoluto in 45’’42.

A La Spezia gareggiano i maschi di Atletica Reggio e le ragazze della Self. Per quest’ultima ottimo primo posto di Vivian Osagie nel getto del peso con m 14,14 che ribalta i pronostici verso Anna Musci, poi il secondo posto di Sara Cantergiani sui 100 hs. in 14’’43; Martina Dalla Noce è settima sui 100 in 12’’35, Greta Cavazzuti ottava sui 400 in 58’’69. Sempre a La Spezia, ma per Atletica Reggio, Yassin Bouih è secondo nei 3000 siepi con 9‘00’’36, il decatleta Francesco Stradi fa gli straordinari ed è sesto nell’asta con 3,80 e 11° nel disco con 34,29. Thomas Algeri è quinto nel salto triplo col personale di m 14,39 e poi è sesto sui 100 hs. in 15’’26.

A Borgo Valbelluna, finale B, Samuele Paganelli è secondo nel lancio del disco con m 40,90, come Michael Kyereme sui 100 in 10’’83; seconda anche la staffetta 4x100 in 42’’48 con Busetto, Liccardo, Kyereme e Aprea. Flavio Ferrari è terzo nella marcia in 31’41’’88, Kevin De Jesus è quarto sui 3000 siepi in 9’24’’73. Alla fine della prima giornata la Self è terza.

c.l.