Zlatan chiude terzo nei 100 con 10’’45

Non è stato solo Vivicittà, lo scorso week-end, con tanti risultati d’atletica leggera da tutta Italia.

A Firenze Alexandru Zlatan è terzo sui 100 metri in 10’’45: per lui è la migliore prestazione degli ultimi tre anni. A Copparo Greta Cavazzoni, junior della Self, fa bene su due distanze atipiche, quelle che si corrono in apertura di stagione: vince i 300 in 41’’24 ed è terza sui 150 in 19’’23. A Brescia Nicolò Cornali debutta sui 10000 in pista e li chiude in 30’28’’48.

A Milano Alice Costosi è sesta sui 1000 in 2’56’’10, mentre Letizia Bertani è quinta sui 500 in 1’15’’39.

A Castelfranco Emilia, vittoria nel giavellotto cadetti di Michael Iovine (47,03) e di Arianna Pecchini nel peso (8,69).

A Roccamalatina, nel Trail della Riva, nella km 14 vince Isabella Morlini, sui km 34 è seconda Chiara Vitale. Correggio. I migliori due risultati dei campionati provinciali sono di Luca Bonini sui 300 in 36’’8 e Giulia Leonardi nel peso con 12,59.