Zucchero riparte da Londra

Sabato, domenica e lunedì al via dalla Royal Albert Hall di Londra il tour internazionale ’Overdose d’Amore World Wild Tour’ di Zucchero. Dopo questi concerti il tour proseguirà in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Stati Uniti, Canada, Francia, Monaco, Germania, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia e altri paesi in via di definizione… passando per l`Italia con 5 eventi negli stadi italiani: 23 giugno Udine; 27 giugno Bologna; 30 giugno Messina; 2 luglio Pescara; 4 luglio Milano.

I biglietti per le date di Udine, Bologna e Milano sono disponibili su Ticketone.it, quelli per Pescara e Messina su Ticketone.it e Ciaotickets.

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 con l`album ’Oro, incenso & birra’. Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l`unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela di cui è Ambasciatore e al Freddie Mercury Tribute nel 1992. Sempre nel 1992 Zucchero e Luciano Pavarotti condividono l`ideazione del gala di beneficenza Pavarotti & Friends.

Nel corso della sua carriera ha suonato in 5 continenti, 69 Stati, 650 città toccando destinazioni uniche come Oman, Mauritius, Thaiti, New Caledonia, Armenia, Nuova Zelanda e molte altre.

Lo scorso giugno è tornato nella sua Reggio per 2 appuntamenti alla Rcf Arena per celebrare i 40 anni di carriera. Lo scorso ottobre è stato per la prima volta al cinema con il film documentario ’Zucchero - Sugar Fornaciari’ (regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano) e ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Reggio.