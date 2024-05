Concerto Ac/Dc a Campovolo Reggio Emilia, in arrivo 103mila spettatori: ecco il piano sicurezza

Reggio Emilia, 10 maggio 2024 – Riunione del comitato provinciale pe r l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa, in vista del concerto degli Ac/Dc in programma il 25 maggio all’Arena Campovolo, per il quale sono previsti 103mila spettatori, di cui circa seimila provenienti dall’estero.

All’incontro hanno preso parte il vicesindaco di Reggio, Alex Pratissoli, Provincia e forze di polizia, polizia stradale, ferroviaria, locale, vigili del fuoco, Protezione civile e Ausl, C’erano i rappresentanti del 118 e della Croce rossa per gli aspetti sanitari; Rfi, Trenitalia e Tper per la gestione dei treni; l’Agenzia per la mobilità, Anas, Autostrade per l’Italia, Autostrade del Brennero e Seta per i profili riguardanti la viabilità dell’afflusso e del deflusso; nonché i referenti dell’aeroporto di Reggio, della società C. Volo e, ovviamente, della società Barley Arts, che ha organizzato l’evento.

Nel corso della riunione, durata quasi tre ore, sono stati passati in rassegna tutti gli aspetti di safety e security di rilievo per il concerto, inteso non solo come spettacolo ma come grande evento: "Concerti come quello del 25 maggio – ha sottolineato il prefetto – ribadiscono, in continuità con le iniziative dello scorso anno, come Reggio stia diventando attrattiva per artisti di caratura internazionale e comportano per questo un rilevante e proficuo indotto sia economico che socio-culturale; al contempo, richiamando in città un notevole afflusso di persone, richiedono un grande sforzo organizzativo e gestionale".

Agli organizzatori il prefetto ha rivolto un sincero apprezzamento per aver previsto diverse centinaia di biglietti per persone con disabilità. Poi, "massima attenzione dovrà essere riposta sui controlli in ingresso, anche alla luce del delicato scenario internazionale e dell’eventualità che l’evento possa essere sfruttato per compiere atti dimostrativi". Grande importanza sarà attribuita alla comunicazione, sia per gli spettatori sia per ai residenti, ai quali il Comune darà indicazioni specie in merito alle modifiche della viabilità. A breve si riunirà in questura il tavolo tecnico per la definizione operativa del piano della sicurezza. Saranno convocate dalla prefettura la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, volta soprattutto all’esame degli elementi strutturali dell’arena, nonché la commissione territoriale in materia di sostanze esplodenti per le autorizzazioni ai fuochi d’artificio.