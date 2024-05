Treni Ac/Dc a Reggio Emilia, corse notturne speciali dopo il concerto

Reggio Emilia, 2 maggio 2024 - Si avvicina uno dei più grandi appuntamenti musicali del 2024 in Emilia-Romagna. Sabato 25 maggio, alla Rcf Arena di Reggio Emilia, va in scena l'unica tappa italiana del 'Power Up Tour 2024' degli Ac/Dc, sold out in poche ore con 100.000 biglietti venduti.

Per evitare possibili disagi e garantire al pubblico presente al concerto un comodo rientro a casa, la compagnia 'Bus for Fun' ha messo in vendita i biglietti per tre treni speciali notturni. Le tratte, istituite per l'occasione, sono tutte in partenza dalla piazza Guglielmo Marconi di Reggio Emilia.

I treni disponibili e le nuove tratte

Due delle tre tratte notturne in programma, a cura di 'Bus for Fun', toccheranno le seguenti tappe nei rispettivi orari:

Reggio Emilia ( 1.00 ), Modena ( 1.12 ), Bologna centrale ( 1.35 );

), Modena ( ), Bologna centrale ( ); Reggio Emilia (2.30), Modena (2.42), Bologna centrale (3.05).

Questi, invece, gli orari del treno diretto a Milano Centrale:

Reggio Emilia (1.30), Parma (1.45), Piacenza (2.15), Milano centrale (3.10).

Le corse garantite da Frecciarossa sono le seguenti:

treno Frecciarossa 99147 da Reggio Emilia a Roma Termini , con fermate a Firenze santa Maria Novella e Roma Tiburtina ;

da a , con fermate a e ; treno Frecciarossa 99148 da Reggio Emilia a Torino Porta Nuova, con fermate a Milano Centrale e Torino Porta Susa.

Gli ultimi biglietti sono acquistabili attraverso l'app di Trenitalia, nelle biglietterie o agenzie di viaggio abilitate, o sul sito Trenitalia.com.

Coloro che hanno intenzione di raggiungere la Rcf Arena in macchina, possono prenotare il parcheggio per il proprio mezzo di trasporto sulla sezione web Park For Fun.

Altre info sul concerto

Da giovedì 25 aprile, è possibile effettuare un solo cambio di nominativo del biglietto sul sito di Ticketone, come confermato dall'agenzia organizzatrice dell'evento Barley Arts. L'associazione, inoltre, non perde l'occasione per raccomandare come sempre di non affidarsi ai circuiti di secondary ticketing per acquistare i biglietti, evitando così di arricchire il mercato illegale.

I bambini fino ai 6 anni possono entrare gratuitamente, mentre dai 7 anni in su necessitano di biglietto intero senza riduzioni. Per quanto riguarda invece gli ospiti con disabilità, grazie al lavoro di Onlus Mani Amiche è stata possibile la concessione di un accreditamento per lo show. I posti nell'area adibita sono esauriti.