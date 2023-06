Italia Loves Romagna il 24 giugno a Reggio Emilia, ci sarà anche Bocelli: le ultime informazioni sul concerto benefico

Reggio Emilia, 20 giugno 2023 - Conto alla rovescia per il concerto benefico "Italia loves Romagna" a favore delle popolazioni alluvionate, organizzato al Campovolo (Rfc Arena) sabato 24 giugno, E in attesa del grande evento si aggiunge un nome di prestigio tra gli artisti che parteciperanno a quest'evento benefico: Andrea Bocelli.

Ad annunciare la 'chicca', il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, che ha presentato l'iniziativa al Collegio Romano. Tantissimi gli artisti che saranno sul palco: da Gianni Morandi a Giorgia, da Ligabue a Laura Pausini, da Emma a Fiorella Mannoia a Zucchero. Si prevede un'affluenza di 40/50mila spettatori distribuita tra i 3 pit con posti a sedere e i 3 con posti in piedi. Il concerto si terrà 11 anni dopo il concerto per i terremotati 'Italia Loves Emilia'.

Anche Andrea Bocelli sul palco del concerto benefico 'Italia loves Romagna'

Dove vedere il concerto in tv

La serata sarà trasmessa, senza stacchi pubblicitari, su Rai1 e RaiPlay a partire dalle 20.30.

Tutto il ricavato in beneficenza: come donare

È attivo da giovedì 22 giugno e fino al 5 luglio il numero solidale 45538 per donare tramite sms (2 euro) o chiamata (5 o 10 euro). Sarà possibile contribuire alla causa anche sul sito www.antoniano.it, sul sito di Intesa Sanpaolo (forfunding.it/italia-loves-romagna) e tramite bonifico bancario sul c/c Intesa Sanpaolo Iban IT16T0306909606100000196876.

La lista completa dei 17 artisti e i conduttori

Sul palco ci saranno: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero.

Gli artisti si mescoleranno e contamineranno in vari duetti. Ad alternarsi, invece, alla conduzione ci saranno: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani.

Sul palco ad accompagnare gli artisti ci sarà, inoltre, una super orchestra, l'orchestra sinfonica nazionale dei Conservatori Italiani, formata da 63 giovani musicisti provenienti, per questa occasione, dalla Romagna e dall'Emilia. Alla direzione musicale Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

Com'è nata l'idea

"Stavamo preparando un evento per la Festa della Musica del 2023 - spiega Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica e allo spettacolo dal vivo durante la presentazione - pensavamo a un evento particolare. La sede sarebbe stata Roma, alle Terme di Caracalla. Nel frattempo accade questa tragedia in Romagna. Rimaniamo tutti colpiti dalle immagini e riteniamo che la Festa della Musica che stavamo progettando non aveva più senso. Ho telefonato a Ferdinando Salzano di Friends & Partners e ho chiesto se fosse stato possibile organizzare un evento simile a quello di Italia Loves Emilia. Siamo partiti così e siamo riusciti a mettere insieme questo concerto".

Sangiuliano: "Romagna terra nobile"

"Questa iniziativa è un grande evento di solidarietà, un evento di solidarietà umana per il quale io ringrazio gli artisti per la sensibilità che hanno dimostrato", ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla presentazione. "La Romagna è un luogo identitaria del carattere italiano - ha aggiunto il ministro - quando noi siamo chiamati storicamente a definire il carattere degli italiani non possiamo prescindere da questa terra. E' una terra nobile densa di persone che hanno capacità di fare, voglia di fare e lo stanno dimostrando in questi giorni, le spiagge della Romagna sono già tutte operative".

Bonaccini: "Non spegnamo i riflettori"

"Attenzione a non spegnere i riflettori: in Emilia Romagna anche le spiagge sono pronte. Si può venire se si vuole dare una mano anche facendo i turisti in Emilia Romagna che in fatto di ospitalità credo si possa dire che sia tra i luoghi più attrezzati nel mondo", ha detto il presidente dell'Emila Romagna, Stefano Bonaccini, in occasione della presentazione. Ma a chi andranno i fondi? Bonaccini ha un'idea: "Normalmente la cultura viene messa all'ultimo posto quando accadono tragedie come quella dell'alluvione. Ma per noi la cultura ha a che fare davvero con la qualità della vita", dice. E dunque "tutto quello che verrà raccolto in questo concerto verrà devoluto a luoghi della cultura". Il governatore ha ringraziato "tutti coloro che stanno lavorando" a questo evento. "La nostra - ha aggiunto - è una terra che ha con la musica un rapporto particolare: è la terra di Verdi, di Toscanini, Pavarotti e che, a proposito di musica moderna e contemporanea, se elencate i più grandi artisti vi accorgete che sono tantissimi quelli nati o che vivono in Emilia Romagna".