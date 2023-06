Luminarie Zucchero a Reggio Emilia, Diamante diventerà una scritta luminosa in via Crispi

Reggio Emilia, 8 giugno 2023 – Le parole della canzone Diamante – una delle composizioni più poetiche di Zucchero Fornaciari – prenderanno la forma di luci al neon e, da domani, illumineranno via Crispi.

Sarà questo uno degli omaggi che l’amministrazione comunale (con sostegno di Iren) ha riservato al celebre cantante cresciuto a Roncocesi – da sempre orgoglioso delle sue radici – che domani e sabato torna in città per due attesissimi concerti alla Rcf Arena.

Oggi, nella via che collega piazza del Monte a piazza Martiri del 7 luglio, verranno installate (per essere accese domani) le luminarie che riproporranno parte del testo di uno dei pezzi più famosi del bluesman reggiano.

Le parole della canzone, che prende il nome dalla nonna, evocano la rinascita che segue la fine di una guerra. Una rinascita spirituale, ma anche fisica e materiale, incarnata dall’immagine dei nevai che fioriscono, dai vinai che aprono bottega, dalle persone che tornano a passeggiare lungo le strade del paese.

Questo il testo, liberamente tratto dalla canzone: "Diamante / Respirerò l’odore dei granai / Impareremo a camminare per mano insieme / Ballare piano in controluce / Moltiplicare la nostra voce / Delmo vin a’ cà / Zucchero Sugar Fornaciari".

Le luminarie resteranno per tutto il periodo estivo e verranno messe all’asta in ottobre, in occasione di un evento dedicato ad una raccolta di fondi destinati alla Romagna.

"Il nostro centro storico – dice l’assessora a commercio e attività produttive, Mariafrancesca Sidoli – rende omaggio all’artista reggiano fra i maggiori esponenti della musica leggera italiana in campo internazionale. Due giorni all’insegna della musica, grazie alla collaborazione con Radio Bruno, e delle parole che prenderanno luce a partire da domani sera, tratte da uno dei brani più iconici di Zucchero, che richiamano fortemente la sua e nostra terra e che esprimono significati di speranza e di fratellanza. Un benvenuto a Reggio Emilia che vuole trasformarsi non solo in un’occasione di festa ma in un segno di vicinanza alla terra di Romagna, così duramente colpita dalle alluvioni, attraverso l’asta di beneficenza delle luminarie, che sarà tenuta in seguito. Un ringraziamento speciale, quindi, a Zucchero Sugar Fornaciari, che ci accompagnano in questo percorso di solidarietà".

Ma non è tutto: anche numerose vetrine dei negozi del centro saranno decorate da oggetti e abbigliamento messi a disposizione dal fan club. In alcuni ristoranti verranno proposti menù e piatti a tema, sul filo della tradizione culinaria reggiana.

Nelle piazze centrali domani e sabato la musica accompagnerà anche coloro che saranno in centro storico: Radio Bruno avrà una sua postazione e le note musicali di alcune band animeranno le due serate.