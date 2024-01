Nomadi fans club: centinaia in festa per il 60esimo

Novellara (Reggio Emilia), 29 gennaio 2024 - E’ stato ancora una volta un successo il tradizionale pranzo dei fans club dei Nomadi, riuniti (foto) domenica alla palestra di San Giovanni della Fossa, a Novellara, come sempre con la presenza dei componenti del gruppo musicale, che ha avviato il suo sessantunesimo anno di attività.

Circa 500 i fans dei Nomadi arrivati da varie regioni d’Italia per questo incontro che precede il Nomadincontro, in programma a Novellara il 17 e 18 febbraio. Grande la soddisfazione per Beppe Carletti: “Ormai siamo entrati nel 61esimo anno di vita del nostro gruppo. Come sempre è una grande gioia essere qui. Arriviamo da un anno ricco di impegni con la celebrazione del nostro sessantesimo a Novellara e Riccione, i tanti concerti, lo straordinario incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un’esperienza che non dimenticheremo mai”.

Esordio, a Novellara, per il neo batterista del gruppo, Domenico Inguaggiato, che da subito è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico: “Per me è un sogno che si avvera. Da bambino mio padre mi portava ai concerti dei Nomadi. Ora faccio parte di questo gruppo”.

Mentre ci si prepara alla due giorni del tributo ad Augusto, a metà febbraio, con i due concerti dei Nomadi, gesti di solidarietà e ospiti vari.