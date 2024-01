Sigep 2024, tutto pronto per la fiera del dolce: ecco il programma e le novità

Rimini, 18 gennaio 2024 – Dal 20 al 24 gennaio Rimini ospiterà l’edizione numero 45 de l Si gep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè organizzato da Italian Exhibition Group.

Sarà una rassegna sempre più internazionale: sono attesi 50 0 top buyer provenienti da 81 paesi differenti, mentre il 18% degli oltre 1200 espositori proviene dall’estero. Numeri che non si vedono dall’edizione di gennaio 2020, in pieno periodo pre-pandemico, e che fanno ben sperare in attesa della nuova edizione. Sigep sarà il punto di riferimento del Foodservice dolce e ospiterà 24 competizioni, di cui 3 internazionali, con sfidanti provenienti da 25 paesi differenti.

Sigep investe sui giovani

Il Sigep 2024 sostiene la formazione e la crescita personale dei giovani. Lo dimostra la Sigep Academy, un percorso composto da demo, talks e corsi pratici per permettere a maturandi di istituti alberghieri e professionali di entrare in contatto con professionisti del settore.

Saranno presenti all’interno della rassegna competizioni destinate ai giovani talenti del Foodservice Dolce, tra cui il Campionato mondiale Juniores Pasticceria, il Campionato italiano Juniores Pasticceria e Young Ideas, il concorso che si rivolge ai giovani appassionati di arte bianca.