A cinquant’anni dalla maturità classica si ritrovano alla presentazione dell’annuario delle superiori

A cinquant’anni dall’esame di maturità sono tornati a riunirsi gli studenti del Liceo classico di San Marino che nel luglio 1973 conclusero il loro percorso di studi liceali. Una classe molto numerosa allora e che si è ritrovata quasi al completo giovedì in occasione della presentazione dell’annuario numero cinquanta della scuola secondaria superiore. Nel quale, da anni, viene anche riservato un pensiero alla classe che ha anticipato di mezzo secolo i diplomati più giovani. Dopo la parte ufficiale al Teatro Titano alla presenza dei Capitani Reggenti, gli ex studenti si sono ritrovati tutti a far festa al Ritrovo dei Lavoratori per quella che è stata a tutti gli effetti una cena di classe, trascorsa insieme e allietata dai ricordi e dai racconti della vita sui banchi di scuola e dallo scambio di esperienze di una vita professionale. "Uno spaccato della vita del Paese – raccontano gli ex liceali – e un riannodarsi di fili di amicizie mai interrotte". Qualcuno ha infatti condiviso non solo i cinque anni del ginnasio-liceo, ma tutto il cammino dalle elementari alla maturità. E non manca anche chi è partito insieme addirittura dall’asilo.