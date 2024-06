A scuola di sicurezza in spiaggia

Cherry Bank e il comitato "Le Spiagge di Cattolica", un comitato che riunisce la Cooperativa Bagnini di Cattolica, Consorzio la Regina e società Altamarea Beach Village, scendono in campo per promuovere la cultura della sicurezza tra i bagnanti. Le due realtà hanno unito le forze per aumentare la consapevolezza di chi frequenta le spiagge.Principali attività nate dalla collaborazione sono i 3 momenti di formazione e divulgazione che si svolgeranno in altrettante spiagge della Riviera (il 13 giugno, il 25 luglio ed il 27 agosto in diversi stabilimenti) al fine di rendere tangibile l’impegno di ogni giorno per rendere sicure le vacanze al mare e veicolare a tutti la conoscenza delle norme che regolano la balneazione. È questo, in sintesi, il programma del progetto "Spiaggia Sicura" che vede fianco a fianco i balneari del comitato "Le Spiagge di Cattolica" e l’istituto di credito Cherry Bank con il coinvolgimento dei bagnini di salvataggio, della Guardia Costiera e del personale sanitario. "L’obiettivo dell’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cattolica – spiegano i promotori – è aumentare la consapevolezza di chi frequenta le spiagge cattolichine, in un progetto di valore e responsabilizzazione sociale che Cherry Bank ha voluto sostenere in un territorio nel quale l’istituto è presente specialmente a seguito dell’acquisizione di Banca Popolare Valconca".