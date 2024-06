Accampati in spiaggia libera: blitz dei vigili

Sgomberata la spiaggia libera di piazzale Roma. L’estate è arrivata, e con il caldo sono comparsi anche i gruppi di giovani e giovanissimi che si piazzano sulla sabbia antistante il piazzale. Non è una novità. Era qui che i gruppi o bande negli anni passati piazzavano le tende, nel vero senso della parola, per poi muoversi a proprio piacimento nella zona mare. Furti, rapine e spaccio finivano per essere le cronache delle stagioni passate. Situazione ben nota anche ai bagnini che in passato hanno ripetutamente segnalato il problema di ordine pubblico nella zona.

Quest’anno i vigili vogliono evitare che i gruppi di giovani, per lo più di origine straniera, prendano possesso della spiaggia libera. Ieri mattina la polizia locale è arrivata di primo mattino con cinque equipaggi, passando in rassegna e controllando i giovani che erano presenti nelle tende da campeggio piazzate sulla sabbia. Gli agenti hanno controllato una ventina di persone, in gran parte straniere, tutte giovanissime. Quattro erano minorenni. Uno dei maggiorenni è stato foto-segnalato per la questura di Rimini perché non aveva i documenti. Si è poi scoperto che aveva avanzato una richiesta di protezione attraverso una domanda di asilo politico.

La polizia locale ha allontanato tutti dal piazzale rendendo la spiaggia libera nuovamente fruibili al pubblico. Ai ragazzi è stata contestata la violazione per avere campeggiato in area demaniale. Per i 4 minorenni il comando di Polizia locale ha contattato i genitori.

Il controllo è arrivato dopo la rapina dei giorni scorsi, quando un giovane nordafricano che aveva da poco compiuto 18 anni ha rapinato un turista ventenne della sigaretta elettronica puntandogli contro un coltello. Una tensione che nel piazzale è andata aumentando negli ultimi giorni con l’aumento della presenza di giovani di origine straniera piazzati nella spiaggia libera.

Il presidio dei vigili urbani nella ‘casetta’ posta nel piazzale ha l’obiettivo di porre una presenza fissa nell’area ed evitare che i gruppi di giovani stranieri si posizionino sulla spiaggia libera come gli anni passati.

Sarà un confronto continuo per avere il controllo del piazzale e dell’area. Nel mirino degli agenti c’è anche l’attività di vendita abusiva in spiaggia, per scoraggiare fin dall’inizio della vera e propria stagione, i gruppi organizzati che cercano di piazzare la merce ai bagnanti aggirandosi tra ombrelloni e tende.

Andrea Oliva