Rimini, 31enne accoltellato nel sottopasso a Rivazzurra

Rimini, 6 giugno 2023 - Notte di paura a Rivazzurra. Un uomo di 31 anni, di origine albanese, è finito in pronto soccorso dopo aver ricevuto una coltellata alla schiena. Non si hanno tracce, almeno per ora, dei presunti assalitori. Sul caso indagano gli agenti della polizia di Stato, anche se al momento non è stato possibile chiarire con precisione la dinamica dell'episodio e il movente che avrebbe portato all'aggressione. L'allarme è scattato attorno alle 23 di lunedì, in corrispondenza del sottopasso pedonale tra le vie Madrid e Sobrero, non lontano dalla fermata del Metromare e dal parco di divertimenti Fiabilandia. La segnalazione è partita da un albergatore della zona, che ha notato il 31enne albanese, ferito e sanguinante, uscire dal sottopasso barcollando. Sul posto sono quindi accorse a sirene spiegate le Volanti della Questura, insieme all'ambulanza del 118.

Il 31enne avrebbe riferito di essere stato raggiunto alle spalle da due uomini di nordafricani, mentre percorreva a piedi il sottopasso. Sarebbe nata una colluttazione e uno dei due nordafricani, a un certo punto, avrebbe estratto un coltello, ferendolo alla schiena. Entrambi gli aggressori si sarebbero quindi allontanati di corsa, facendo perdere immediatamente le loro tracce. Mentre il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario per essere visitato e medicato, i poliziotti hanno iniziato a perlustrare attentamente l'area alla ricerca di possibili indizi. Passato al setaccio il parco Caduti nei lagher, che si trova nelle immediate vicinanze, così come la fermata e il tracciato del Metromare.

Il 31enne è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso per essere medicato. Gli assalitori gli hanno inferto una brutta ferita alla schiena, che fortunatamente non ha leso parti vitali e per questo motivo è stato dimesso nel giro di poco dall'ospedale. Sentito dagli agenti della polizia di Stato, non sarebbe stato in grado di spiegare i motivi dell'aggressione. Tutto si è svolto molto rapidamente, nel giro di pochissimi secondi. I nordafricani non gli hanno portato via né il cellulare né il portafogli: circostanza che almeno per ora porterebbe a scartare l'ipotesi di una rapina. Gli inquirenti non escludono che l'episodio possa essere in qualche modo riconducibile all'attività di spaccio che avviene nella zona. L'area compresa tra il sottopasso e il parco è infatti frequentata tanto dai pusher quanto dai loro acquirenti.