"Acquisteremo la piscina del Gelso, ma serve tempo. Baldassarri lo sa"

"Stiamo facendo passi in avanti sulla piscina del Gelso ma si tratta di un’operazione complessa che richiede tempo". Così il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti replica alle critiche di Ugo Baldassarri, capogruppo del Pd, sulla mancata (fino a oggi) acquisizione da parte del Comune del centro sportivo, chiuso dal luglio 2022 e in condizioni sempre più precarie. "È sconcertante – attacca Giorgetti – leggere certe dichiarazioni. Baldassarri è appiattito sul populismo di sinistra più totale del Pd a guida Schlein. E finge di non sapere quanto sia complessa un’operazione come quella del Gelso, alla quale stiamo lavorando intensamente, con incontri importanti tenuti proprio nelle ultime settimane. Sono stati fatti dei passi avanti concreti, ma finché tutto non sarà definito la riservatezza è d’obbligo".

Poi c’è la questione delle tempistiche. "Come detto in campagna elettorale il recupero di una struttura simile richiede anni – prosegue il sindaco – Fa strano che un amministratore di lungo corso come Baldassarri volutamente ignori questi aspetti". Da qui la stoccata all’ex candidato sindaco del Pd: "Se a distanza di mesi ancora non riesce ad accettare l’esito delle elezioni è un problema suo e di questo modo di fare politica, che lo vede ciclicamente e drasticamente smentito dai fatti".

Sulla questione della strada di gronda "Baldassarri aveva definito l’avvio dei lavori una farsa elettorale. Basta fare un giro da quelle parti per vedere, in realtà, un’opera in piena realizzazione, proprio come i lavori di prolungamento del porto". "Vedere Baldassarri – conclude il sindaco – impantanato in questo modo di fare politica e informazione rattrista molto. Su temi così importanti è la città, e non certo l’amministrazione, che meriterebbe maggiore rispetto".

Aldo Di Tommaso