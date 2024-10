Addio a Gastone Montesi. Una vita per lo sport. Con lui il Rimini tornò tra le grandi del calcio

Semplice e genuino. Appassionato e gentile. I tifosi del Rimini lo sentivano uno di loro. È morto ieri 91 anni, Gastone Montesi. Si era rotto il femore, pochi giorni fa era stato operato all’ospedale ’Infermi’. E ieri mattina Gastone si è spento nel sonno. Lascia i figli Denny e Thomas.

"Siamo stati travolti da una valanga di affetto, a dimostrazione di quanto mio padre abbia saputo farsi voler bene e abbia lasciato il segno – racconta Thomas, con la voce rotta dall’emozione – Tantissimi ci hanno telefonato, scritto. Siamo veramente commossi". A Montesi si deve la realizzazione del maxi centro sportivo Games village Ronta a Cesena. "L’ha costruito proprio a due passi da dove è nato, è una delle attività di cui andava molto orgoglioso. Nella sua vita ha sempre fatto tanto per i giovani e per lo sport, il calcio soprattutto".

I suoi primi passi in piazzale del Popolo, nel cuore del calcio riminese, Montesi li ha mossi alla fine degli anni 70. Prima da dirigente, poi come vice del presidente Dino Cappelli. Al fianco del quale conquistò anche la serie B. Poi di quel Rimini divenne presidente, per due stagioni e pure con Arrigo Sacchi in panchina. Prima di salutare, ma tenendo sempre d’occhio, in tribuna, quella creatura che anche negli anni successivi ha sempre sentito sua. Un affetto ricambiato dai tifosi del Rimini, che non lo hanno mai dimenticato.

"Con la scomparsa di Gastone Montesi – scrive il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – lo sport cittadino perde un suo simbolo. è sempre rimasto nel cuore dei tifosi per la sua passione genuina e viscerale per il calcio e la sua terra, oltre che per la sua rara generosità. Un uomo di sport e un imprenditore d’altri tempi che ci mancherà tanto. Condoglianze alla famiglia e ai tanti che gli hanno voluto bene". Gli anni del Rimini, poi quelli del pallone a Rivazzurra. "Grazie presidente Montesi – scrivono dal club – Pioniere del calcio riminese, grande uomo di sport. La tua Rivazzurra ti saluta". "Sarai sempre nei nostri cuori Gastone", il ricordo del Rimini della presidente Stefania Di Salvo. L’ultimo saluto a Gastone Montesi si terrà martedì, alle 14,30, nella sala del commiato del cimitero di Rimini.

Manuel Spadazzi