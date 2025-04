Addio Enzo, il cuore buono della Mc Slide

Rimini è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Enzo Zagarese, 49 anni, storico collaboratore della Mc Slide. Conosciuto da tutti come "Zaga", Enzo era un volto noto tra i colleghi e gli amici riminesi, che oggi lo ricordano con affetto e incredulità. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’azienda e tutta la comunità che lo aveva accolto dopo gli anni passati come albergatore a Bellaria.

Zaga si è spento nel sonno, a casa sua, a Savignano sul Rubicone. A trovarlo è stata la moglie Lucia. Enzo lascia due figli piccoli, Pako e Alessandra, oltre ai genitori e alla sorella. A Rimini aveva costruito una nuova vita, fatta di lavoro, passioni – come il canto e la fotografia – e amicizie sincere. Nonostante una lunga battaglia contro una grave cardiopatia, Zaga non si è mai arreso. Questa mattina, alla camera mortuaria dell’ospedale Bufalini di Cesena, tanti arriveranno da Rimini per dargli l’ultimo saluto. Il suo sorriso e la sua umanità resteranno impressi nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Domani i funerali a Cellole, in Campania, la sua terra d’origine.