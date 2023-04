Rimini, paura in piazza Cavour: due 60enni aggrediti e rapinati da un gruppo di giovani

Rimini, 7 aprile 2023 - Una feroce aggressione consumatasi nel cuore del centro storico di Rimini, tra piazza Cavour e la Vecchia pescheria. Due amici, entrambi sui 60 anni, picchiati e rapinati da un gruppo di giovani e giovanissimi, secondo alcuni testimoni di origine sudamericana. Un grave episodio di violenza risalente alla notte tra il 25 e il 26 marzo scorsi, passato in sordina fino alla giornata di ieri, quando sono cominciati ad emergere alcuni dettagli.

Sulla vicenda stanno ora cercando di fare pienamente luce i carabinieri della compagnia di Rimini. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza (il centro storico riminese ne è letteralmente disseminato) alla ricerca di elementi che possano permettere di identificare i presunti aggressori.

Tutto, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe cominciato attorno alle 2 di notte. Alcuni ragazzi, appena usciti dai locali delle 'Cantinette', notano che nella piazza si è appena scatenato un violento parapiglia. La scena è confusa, ma quando la calca si dirada e i giovani si allontano di corsa fuggendo in tutte le direzioni, un uomo sulla sessantina rimane steso a terra, sul porfido. Sanguina, ha un brutto taglio all'altezza del sopracciglio sinistro, e chiede aiuto.

Racconta di essere stato strattonato, poi è finito a terra, dove è stato raggiunto da calci e pugni. Strattonato, colpito e ferito anche un suo amico, che si era messo in mezzo nel tentativo di soccorrerlo.

Ad entrambi sono stati portati via anche i cellulari. Sul posto accorre a sirene spiegate un'ambulanza del 118 oltre alle pattuglie dei carabinieri.

I feriti vengono medicati dai sanitari (successivamente saranno trasportato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti e verranno dimessi con prognosi di circa 15 giorni). I carabinieri si mettono subito al lavoro per ricostruire l'accaduto, sentendo i testimoni. Stando a quanto emerso in un primo momento, tutto sarebbero cominciata a causa di una discussione tra i due 60enni e il gruppo degli assalitori. Una lite degenerata poi in un vero e proprio pestaggio e nella doppia rapina. Le indagini al momento sono in corso.