Al Frontemare venerdì si balla con Giorgio Prezioso

Un’altra maratona in pista per il Frontemare. Venerdì ad animare la serata nel locale di Miramare ci penserà Giorgio Prezioso. Deejay e produttore, ha collaborato con tantissimi artisti ed è una delle voci storiche di Radio Deejay e di Radio m2o. La serata partirà alle 21 con la cena spettacolo, animata da ballerini e dal deejay Max Monti. Dalle 23,30 sarà Prezioso a far scatenare il pubblico col suo deejayset, per ballare fino a tardi. Sabato al Frontemare appuntamento con la serata Magic 80 che si aprirà con il concerto dei travolgenti Moka club. Domenica infine spazio come sempre alla musica latino-americana con il deejay Mauro Catalini.