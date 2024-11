Amarcort, torna il festival dedicato a Federico Fellini

Conto alla rovescia per Amarcort Film Festival, il festival internazionale sui cortometraggi dedicato a Federico Fellini, in programma a Rimini dal 3 all’8 dicembre. Una settimana di proiezioni dedicata ai finalisti delle 11 sezioni in concorso: in gara 208 cortometraggi provenienti da 81 Paesi del mondo. Tra gli appuntamenti figurano incontri con registi e autori, oltre alla cerimonia di premiazione. Saranno assegnati alcuni premi, tra cui ’Un felliniano nel mondo’, destinato a un amico e collaboratore di Fellini, e il premio Burdlaz, rivolto a registi esordienti di lungometraggi ispirati al cinema felliniano. Il 3 dicembre in Cineteca serata dedicata a Cinema e Neurodivergenza, con la proiezione di una selezione di cortometraggi fatta da un gruppo di ragazzi neurodivergenti, in collaborazione con Centro Autismo di Rimini e Asl Romagna. Il

4 dicembre al cinema Tiberio, in occasione dei 40 anni di ‘Ghostbusters’ arriva ‘Assault on Florence. Da non perdere il 5 dicembre alle 21 al cinema Sant’Agostino, ‘70 anni di Rai e Antoniano - Zum, Zum zum...! - Le canzoni animate dello Zecchino d’Oro’, incontro con gli autori Fabio Bozzetto e Diego Zucchi, e Angela Senatore. Venerdì alle 21 al cinema Fulgor la consegna del premio ’Un felliniano nel mondo’, tra i vincitori delle passate edizioni Giorgio Cavazzano, Nicola Piovani, Ermanno Cavazzoni, Ferruccio Castronuovo, Milo Manara. Quest’anno il premio sarà assegnato alla Fondation pour le Cinèma di Sion e a Philippe Keel della casa editrice Diogenes. Durante la settimana del Festival, si svolgeranno inoltre le proiezioni dei film finalisti del premio Burdlaz.