Antenne telefoniche: pronti 60mila euro

Se sessantamila euro (e rotti) vi sembran pochi... Due determine del servizio Gestione territorio definiscono quanto incasserà l’amministrazione comunale nel prossimo triennio per la concessione di suolo pubblico ad antenne della telefonia mobile. Segnatamente, si fa riferimento a due impianti. Il ripetitore Iliad posizionato proprio sul municipio: qui il contratto stipulato si basa sulla somma di 12mila euro l’anno, per 2025, 2026 e 2027. Il secondo impianto è quello installato – da tanti anni – sul traliccio posto al centro della rotatoria di via Sandro Pertini, a Igea Marina. in questo caso il contratto (che passa da Wind3 alla ditta CK Htichison Networks Italia spa) fissa l’importo a 10.999,98 euro l’anno, sempre per tre anni.