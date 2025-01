"Aree verdi in viale Ennio. Siamo pronti a partire"

"Il terreno è buono, ma prima di partire con i lavori vogliamo confrontarci con i cittadini. Mettere piante senza un progetto è come arredare una casa prima di prenderne le misure", dichiara l’assessora all’Ambiente, Adele Ceccarelli. Le parole tracciano la rotta di un progetto che punta a migliorare non solo l’estetica ma anche la vivibilità di viale Ennio. A dicembre, mentre la città rallentava nel freddo invernale, le aiuole e gli alberi di viale Ennio sono stati sottoposti a verifiche accurate. "L’esito delle analisi condotte dall’architetto Luca Zanellati e dall’agronomo Enrico Leva di Asproflor è stato positivo - spiega Ceccarelli con soddisfazione - Il terreno è pronto ad accogliere arbusti di una certa altezza e qualità, in grado di resistere al calpestio quotidiano. Fare queste verifiche, prima di mettere a dimora le piante è fondamentale in un’ottica di sostenibilità ambientale".

Lo scorso aprile si è concluso il restyling architettonico con il rifacimento della pavimentazione, nuovi arredi e luci. Mentre ora l’attenzione si concentra sulle aree verdi. "Non ci fermeremo qui - prosegue Ceccarelli - Interverremo anche all’incrocio tra le vie Seneca e Adua, nei pressi della chiesa del Sacro Cuore. È un lavoro in continuità, non un’azione isolata". Per la progettazione delle nuove aree il Comune ha stanziato quasi 6mila euro, affidando l’incarico a Zanellati e Leva, professionisti che collaborano da tempo con l’amministrazione. Tuttavia, l’approccio non sarà esclusivamente tecnico. "I cittadini avranno voce in capitolo - sottolinea l’assessora - Gli incontri con i residenti sono previsti tra gennaio e febbraio per condividere idee ed esporre i risultati delle analisi strumentali. Il confronto è fondamentale". Parallelamente, sono stati destinati 28mila euro per l’acquisto di 15 portabiciclette per viale Ennio e 26 panchine per viale Paolo Guidi a Bellaria. La fornitura è stata affidata a Metalco srl, un’azienda di riferimento nel settore degli arredi urbani. "I nuovi portabiciclette saranno discreti e dotati di chiusura dall’alto, per garantire sicurezza e ordine - precisa Ceccarelli - I lavori si svolgeranno in questi mesi ed entro marzo il verde sarà completato" conclude l’assessora. L’obiettivo è ambizioso: restituire a viale Ennio il suo ruolo di spazio verde e accogliente, valorizzando ogni dettaglio con la cura di chi guarda al futuro con una visione chiara e condivisa.

Aldo Di Tommaso