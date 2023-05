Atterraggio d’emergenza a Rimini: guasto all’aereo per Berlino

Rimini, 8 maggio 2023 – È stato un pomeriggio di vero terrore quello trascorso dai 161 passeggeri che si trovavano a bordo dell’AirBus A320 di proprietà della Danish Air Transport e in uso alla Air Malta, che ieri intorno alle 14.10 è stato costretto a un atterraggio d’emergenza sulla pista dell’aeroporto ’Federico Fellini’ di Rimini a seguito di un’avaria del motore.

Il velivolo, che era partito da Luqa – lo scalo internazionale di Malta – alle 14.11 e sarebbe stato diretto a Berlino, all’aeroporto Schonefeld. Condizionale d’obbligo perché proprio quando l’aerobus stava sorvolando il mare Adriatico, dopo un’ora e 43 minuti di viaggio dal momento della partenza, una spia si è accesa – secondo le ricostruzioni – nel pannello di controllo della cabina di volo.

L’accensione della spia ha così segnalato un’avaria, su cui ieri sera erano ancora in corso gli accertamenti tecnici, a uno dei motori dell’aereo. Da qui è partito il contatto del comandante alla torre di controllo del Fellini che ha autorizzato l’atterraggio di emergenza. Subito dopo l’allarme sono scattate le procedure di sicurezza, con il dispiegamento sul posto dei mezzi di soccorso e delle squadre dei vigili del fuoco, pronti a intervenire qualora l’aereo avesse presentato la necessità.

L’atterraggio di emergenza, fortunatamente, è però avvenuto di lì a poco, con l’aereo targato Air Malta che ha invertito la rotta sul Fellini e ha compiuto l’atterraggio senza ulteriori disguidi intorno alle 15.54. Al suo arrivo al Fellini, il velivolo dirottato in emergenza è stato sottoposto ad un controllo a seguito del quale non sono emerse criticità tali da richiedere l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, mentre sono stati impegnati i tecnici dell’aeroporto per la verifica del malfunzionamento che avrebbe attivato la spia per una sua risoluzione.

Avrebbe potuto essere una tragedia e invece i 161 passeggeri a bordo, che avrebbero dovuto arrivare a Berlino intorno alle 17.15, se la sono cavata con un grande spavento per la disavventura che li ha costretti ad atterrare sul territorio di Rimini.