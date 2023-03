Autismo: incontro e un laboratorio

In occasione della Giornata per la consapevolezza sull’autismo, il Comune di San Giovanni in Marignano ha in programma per martedì 4 aprile, alle 17, un laboratorio inclusivo di preparazione alla Pasqua in biblioteca comunale. L’attività è aperta a tutti, grandi e piccini, e si realizza grazie all’esperta Barbara Zavagnini e al supporto dei volontari della biblioteca. Il laboratorio è su prenotazione (0541.828157 e [email protected]). A seguire (intorno alle 18) è in programma un incontro sul tema ‘Autismo, inclusione e partecipazione’ con i referenti dell’amministrazione comunale, di Rimini Autismo, Davide Pacassoni odv e Ca’ Santino.