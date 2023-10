Autisti per bus di linea e turistici Azienda di San Leo cerca 2 autisti con patente D e Cqc per autobus da 52, 29 o 19 posti. Esperienza preferibile, auto propria indispensabile. Assunzione a tempo indeterminato, orario tempo pieno. Annuncio rivolto ad ambosessi. Candidature su 'Lavoro per te'.