Auto in fiamme a Galazzano. Danni anche a un’abitazione

Fiamme, tanto fumo, sicuramente molta paura, ma per fortuna nessun ferito. Un’auto ieri mattina, intorno alle 10, ha preso fuoco in via Citarella, a Galazzano. Era stata parcheggiata davanti al garage di un’abitazione e in un attimo è stata completamente avvolta dalle fiamme con il fumo subito visibile anche a parecchi chilometri di distanza. L’allarme è immediatamente scattato e sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia Civile e della Gendarmeria. Gli agenti della sezione antincendio si sono subito adoperati per spegnere le fiamme. Cosa che ha impiegato le forze dell’ordine per diverso tempo considerando che l’auto era dotata di impianto Gpl. E proprio l’esplosione della valvola di sfiato di quell’impianto, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine che stanno ancora indagando sulle cause del rogo, potrebbe aver scatenato l’incendio. L’auto è stata praticamente ridotta in cenere e fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto anche la Protezione civile per verificare la presenza di eventuali danni all’abitazione antistante, colpita dal forte calore sprigionato.