Auto si cappotta. Paura per due 28enni

Auto si cappotta e i due ragazzi a bordo rimangono incastrati. Tanta paura l’altra notte a Corpolò, dove una Peugeot 208 è finita fuori strada per poi ribaltarsi. L’incidente è avvenuto lungo la Marecchiese intorno alle 2,15. Nella macchina c’erano due giovani, entrambi di 28 anni. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con i sanitari e la polizia stradale, per riuscire a estrarli dall’auto. Entrambi sono stati portati al ’Bufalini’ di Cesena, ma per fortuna non sono in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia. Pare che abbiano fatto tutto da soli.