Azienda dona borse di studio ai ragazzi meritevoli

Tre borse di studio per un valore di 2.500 euro, destinate ad altrettanti giovani meritevoli del liceo scientifico e musicale Einstein di Rimini. L’iniziativa è della Tangible, azienda di Santarcangelo specializzata in experience design, che "vuole sostenere il percorso universitario di studenti brillanti e provenienti da contesti socio-economici svantaggiati". Gaia, Giovanni e Tamika, i tre beneficiari delle borse, proseguiranno gli studi frequentando rispettivamente storia e tutela dei beni artistici e musicali all’ateneo di Padova, fisica a quello di Bologna, mathematical and computing science for artificial intelligence alla Bocconi.