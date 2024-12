Babbo Natale salta in sella . La parata dei motociclisti

Quest’anno Babbo Natale ha lasciato la slitta in garage, e alle renne ha dato la libera uscita perché a portare allegria tra la gente ci è andato in moto. Divertimento garantito a Misano per tutti quei motociclisti che hanno vestito i panni del barbuto omone salendo in moto per portare nelle varie frazioni gli auguri delle buone feste. L’iniziativa si è svolta domenica scorsa, come da programma del Moto Club di Misano. Oltre cinquanta temerari hanno sfidato il freddo pur di salire in moto e portare un po’ di allegria tra i cittadini misanesi. La parata dei ‘Babbi Natale in moto’ è terminata in piazza Repubblica. Dopo le fatiche, ma soprattutto il clima per nulla mite, anche i motociclisti si sono potuti riscaldare con del vin brulé, assaggiando una fetta di ciambella. Trattandosi di una iniziativa su due ruote anche questa volta non è mancato un affezionato ospite alle iniziative del Moto club, il vescovo Nicolò Anselmi, appassionato motociclista che si sposta con il suo scooter. Il vescovo è arrivato in scooter nonostante il freddo, ricevendo in dono la felpa del Moto club.