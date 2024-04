Balconi fioriti si prepara al boom di turisti

È il primo grande appuntamento della bella stagione, da sempre. Quello che dà via all’estate di Santarcangelo. E la nuova edizione di Balconi fioriti, la grande festa dedicata a piante e fiori, si presenterà quest’anno più ricca che mai, con un calendario sempre più votato alla sostenibilità, all’ambiente. Intanto le date: la festa quest’anno si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio, ma ci sarà un’anteprima il 16, con una conferenza (al Supercinema) dedicata all’ambiente e all’economia circolare promossa da ’Noi della Rocca’, l’associazione che ha inventato e lanciato nel 1989 Balconi fioriti e che cura anche per quest’anno tutta l’organizzazione dell’evento. La manifestazione sarà allestita in collaborazione con la società Blu Nautilus e con Roberto Biondi, uno degli inventori di Matrioska. Saranno circa 150 gli espositori presenti quest’anno alla kermesse, tra vivaisti e operatori del mondo del giardinaggio, artigianti e tanti altri.

Sarà questa un’edizione decisamente molto green, con approfondimenti dedicati all’ambiente e al verde, in particolare nella giornata inaugurale di sabato in piazza Ganganelli. Balconi fioriti quest’anno avrà inoltre il patrocinio di Ecomondo, la grande fiera riminese dedicata all’ambiente,proprio per segnare l’inizio di un percorso che intende valorizzare la manifestazione di Santarcangelo all’insegna della sostenibilità e dell’attenzione ai cambiamenti climatici. "Tra le novità – anticipano gli organizzatori – anche i nuovi allestimenti previsti in piazza Marini: sarà ridisegnata totalmente per l’occasione. per essere così sempre più valorizzata ed autentica all’interno della manifestazione". La via De Bosis arà la via dell’arte, con tanti artigiani e creativi. A breve ’Noi della Rocca’ svelerà il programma completo della manifestazione. Le aspettative sono alte: "Ci aspetta una grande edizione, c’è grande interesse anche da parte di gruppi organizzati e turisti desiderosi di venire a Balconi fioriti".