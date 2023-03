Rimini, si fingono clienti per rapinare il bar Falco e aggrediscono il titolare

Il bar Falco preso d'assalto dai banditi a Rimini

Rimini, 4 marzo 2023 – Si fingono clienti per ripulire il bar, poi vengono inseguiti dal titolare e, durante la fuga, salta fuori anche un coltello. Notte movimentata in via Marecchiese. Una coppia di rapinatori è entrata in azione l’altra sera ai Padulli intorno all’una, prendendo di mira il bar Falco. Sul caso indagano gli agenti della polizia di Stato, che sono sulle tracce dei malviventi che hanno messo a segno il colpo. Questi ultimi, stando alle testimonianze, potrebbero essere entrambi originari dell’est Europa, almeno a giudicare dal loro accento. Tutto comincia nella tarda serata di venerdì. Il bar Falco sta quasi per chiudere. All’interno ci sono soltanto il titolare, che sta finendo di riordinare le ultime cose, e un cliente che sta tirando tardi. Attorno all’una, due persone si presentano nel locale e si dirigono verso il bancone. Nulla fa presagire le loro vere intenzioni, visto che sono entrambi a volto scoperto e potrebbero essere scambiati per normalissimi clienti. Approfittano di un momento di distrazione del titolare, un cinese, per balzare dall’altra parte e avventarsi sul registratore di cassa. In pochi secondi, riescono in qualche modo a sradicarlo. Senza perdere tempo, si dirigono di corsa verso l’uscita. Solo a...