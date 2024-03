Baschetti e la rottura col centrodestra: "Volevano impormi nomi e condizioni"

"Un accordo si fa in due. Il paese è piccolo, già eravamo al corrente del fatto che il centrodestra aveva un altro candidato da farmi accettare, per poi chiedermi di fare un passo indietro mettendo a loro disposizione il nostro serbatoio di voti". Il giorno dopo la rottura con il centrodestra Roberto Baschetti, il leader della lista civica Verucchio mia, esce allo scoperto e dà la sua versione dei fatti. "Purtroppo sapevamo in partenza che quella di lunedì sarebbe stata una riunione inutile...", dice Baschetti. Che è stato il primo a scendere in campo annunciando di volersi ricandidare e presentando la lista Verucchio mia. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia non avevano gradito la sua fuga in avanti, ma i tentativi di ricucire lo strappo – dopo che i tre partiti avevano sostenuto Baschetti nel 2019 – non hanno sortito effetto. Fd’I, Lega e FI correranno con una lista con Fabio Fraternali candidato sindaco.

Ma Baschetti non ci sta a passare per il colpevole della mancata alleanza. "Già cinque anni fa i partiti di centrodestra avevano riversato sul sottoscritto l’intera responsabilità della sconfitta alle urne contro la Sabba – ricorda – Ora la decisione di correre ognuno per conto proprio darà la possibilità di capire chi aveva torto o ragione". Baschetti guiderà Verucchio mia, una lista civica "e libera da ogni imposizione da parte di qualsiasi partito o movimento politico". Nessuna ideologia politica "ma solo idee utili per il paese: manutenzione e cura del territorio, commercio, sicurezza, socializzazione, protezione civile, scuola, turismo". La squadra? "La presenteremo a breve – assicura – Persone libere da burattinai, impegnate a vario titolo nell’associazionismo del paese".

m.c.