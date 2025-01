Battaglia sui banchi della Regione per l’ospedale di Novafeltria

Opposizione unita in Regione per chiedere alla giunta de Pascale di riconoscere l’ospedale di Novafeltria presidio ospedaliero di base, in zona ampia e disagiata. Elena Ugolini, capogruppo dei civici, ha sottoscritto "la risoluzione che impegna la giunta a fare del Sacra Famiglia un presidio ospedaliero di base. Con questo atto, il cui primo firmatario è il consigliere riminese Nicola Marcello (FdI) che recepisce il Decreto ministeriale del 2015, domandiamo alla giunta di dotare il Sacra Famiglia dei servizi dovuti come un pronto soccorso e reparti strutturati di medicina e chirurgia. Sarà l’occasione per verificare quanto fosse autentico l’annuncio del presidente de Pascale che, nel programma di mandato, si era impegnato a occuparsi di un tema così importante per la salute". "Già in passato sono stati prodotti diversi atti per chiedere di risolvere la questione _ ha detto Marcello qualche settimana fa _ L’Alta Valmarecchia comprende un territorio di oltre 400 kmq, dove si intrecciano tre regioni e 4 province con anche aree interne che ospitano aziende con migliaia di lavoratori. Servono standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi per l’assistenza ospedaliera".

r.c.