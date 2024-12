Beccari a Bruxelles: presto un’accelerata

Il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari a Bruxelles ha incontrato il Commissario per il commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, il team negoziale e l’ambasciatore dell’Unione europea accreditato a San Marino, Martin Selmayr. Al centro del colloquio lo stato dell’arte delle discussioni al Consiglio dell’Ue, dove presumibilmente a gennaio gli Stati membri prenderanno una decisione sulla natura esclusiva o mista dell’accordo di associazione tra San Marino e l’Ue. Al momento è in corso il secondo ciclo di revisione legale dei 25 allegati e la traduzione in tutte lingue ufficiali. Non appena verranno perfezionati gli ultimi adempimenti, sarà possibile avere una data per procedere alla firma. "Ci auguriamo – dice Beccari – che si possa procedere sotto la presidenza polacca che ha inserito la firma tra le priorità del proprio mandato".