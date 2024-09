Bellaria va a nozze, aumentano i matrimoni

Cresce sempre più il numero di coppie sposate a Bellaria Igea Marina. A sostenere questa tesi sono i dati forniti dal Comune che segnalano a Bellaria un aumento dei matrimoni, in particolare quelli celebrati nelle ‘location alternative’: basti pensare che al 25 settembre le nozze celebrate in tali location sono 13, contro le dieci registrate in tutto il 2023. Quest’anno tre celebrazioni sono avvenute in biblioteca, quattro al Beky bay, una al castello Benelli e cinque al Blu suite hotel. Cifre a cui si aggiungono diverse cerimonie già programmate per gli ultimi tre mesi dell’anno e, appunto, quei ricevimenti extra che, dopo la cerimonia in Comune, prolungano i festeggiamenti in strutture e ristoranti.

A Bellaria dunque crescono i matrimoni civili. Ad oggi, infatti, sono già state raggiunte le 38 cerimonie dell’intero anno scorso. Quest’anno, come detto, sono state 13 le coppie che hanno preferito un luogo di festa alternativo rispetto alle 25 che hanno scelto per la loro unione civile la residenza comunale. E ancora: in questi primi nove mesi sono stati sette i matrimoni religiosi contro i tredici totali dell’anno scorso, più un’unione civile contro le due in totale del 2023. Così il sindaco Filippo Giorgetti: "Sta venendo ripagata la scelta compiuta negli ultimissimi anni dall’amministrazione, con l’ulteriore ampliamento dei luoghi abilitati alla celebrazione delle cerimonie nella nostra città. Si tratta di un successo che va oltre i semplici numeri, poiché non sono pochi i matrimoni che avvengono formalmente, ad esempio, presso la residenza comunale, ma che poi proseguono per pranzi, cene, ricevimenti presso strutture del nostro territorio, soprattutto quelle che si affacciano sul mare". Uno spaccato di tutto questo è avvenuto nello scorso weekend, con un totale di quattro cerimonie, tra ricevimenti, matrimoni e unioni civili, avvenuti nella sola giornata di sabato a Bellaria. Un fine settimana che ha visto protagonista quel Blu Suite Hotel. La struttura di viale Pinzon accoglierà anche la fiera Sposi expo Rimini 2024.

Aldo Di Tommaso