Biancorossi ko col Pontedera, titani a secco con la Lucchese

Chiusura di 2024 senza punti per gli Under 16 di Serie C di Rimini e San Marino Academy. I biancorossi davanti al pubblico amico, nell’ultima del girone d’andata e dell’anno, hanno lasciato tutto al Pontedera. Decisivo il gol di Romagnoli alla mezz’ora della ripresa (1-0). I biancorossi chiudono il girone d’andata all’ottavo posto con 17 punti raccolti. Rimini: Mugellesi, Sammaritani, Amantini, Vichi, Biagioni, Arseni, F. Frati, Giovagnoli (38’ st A. Frati) Miraka (20’ st Bucchi), Pensalfini (20’ st Bartoli), Boscherini. A disp.: Savoretti, Mambelli, Guidi, Santi. All.: Masolini. Pontedera: Criachi, Bartali (26’ st Cattin), Meletti, Culo’ (32’ st Virki), De Francesco, Romagnoli, Simonti, Gallucci, Orcesi (32’ st Lattanzi), Di Gregorio (36’ st Ramaj), Pjetri (26’ st Caffieri). A disp: Ficarra, Porrino, Bufalini. All. Nepi.

Gara senza punti anche per la San Marino Academy sul campo della Lucchese. Toscani avanti al 5’ con Marchi, che a strettissimo giro si fa respingere un calcio di rigore da Bucci, ma si riscatta al quarto d’ora mettendo a segno la rete del 2-0. Il sigillo sul successo della Lucchese lo appone Viola nel recupero della seconda frazione. I biancazzurri del titano chiudono il girone d’andata al terz’ultimo posto in classifica con nove punti raccolti in tredici giornate. Lucchese: Combatti; Quiriconi, Palmieri, Graessel, Piazza, Borghini (81’ Vassallo), Marchi (70’ Viola), Giordani, Madda (58’ Fanucchi), Giordano (41’ Eulitte), Onorato. A disposizione: Picchi, Caporale, Branchetti, Damiani. All.: Peselli. San Marino Academy: Bucci; Valentini (65’ Cika), Balsimelli (65’ Guidi), Tombini (65’ Muccioli), Zavoli, Pala, Berardi (53’ Gatti), Carloni (53’ Battazza), Marra, Massenzio, Raschi (29’ Maiani). A disposizione: Sami, Stefani, Ciacci. All.: Bonesso.

Under 16 Serie C. Girone B (13ª giornata): Virtus Verona-Trento 0-1, Vis Pesaro-Spal 0-1, Vicenza-Padova 0-1, Arezzo-Caldiero Terme 1-2, Lucchese-San Marino Academy 3-0, Rimini-Pontedera 0-1, Gubbio-Legnago (rinviata).

Classifica: Spal 35; Vicenza 27; Padova, Trento 24; Virtus Verona 22; Pontedera 20; Legnago 19; Rimini 17; Caldiero Terme 16; Arezzo 10; Vis Pesaro, San Marino Academy 9; Lucchese 8; Gubbio 6.