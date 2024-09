"Biancorossi ora più solidi e concentrati"

"Il Rimini è molto diverso da quello dello scorso anno, ma anche da quello di due partite fa". Lo ha studiato bene il Rimini, Alessandro Formisano (foto). Sa che nelle ultime uscite Buscè ha stretto le maglie della sua squadra. Un po’ per scelta, un po’ per necessità. E sa che ci vorrà un cambio di marcia da parte del suo Perugia per spuntarla. "Da Pescara ci portiamo dietro compattezza, unione d’intenti, voglia di fare risultato – dice il tecnico degli umbri ricordando il match di lunedì sera in Abruzzo – Uno spirito di sacrificio in un momento complicato che deve tradursi in una possibilità. La squadra meritava la vittoria, è arrivato un punto che ci dà consapevolezza". Proprio come Buscè, anche Formisano ha qualche problema di troppo nel comporre la lista dei convocati per il primo turno infrasettimanale della stagione. "Infortunati? La situazione non cambia, resta la stessa – spiega – Stiamo facendo il possibile per provare a recuperare qualche acciaccato. Non recuperano, invece, Marconi, Seghetti e Montevago. Sarebbe forzare giocatori che per noi sono importantissimi. Al momento sono dieci i calciatori indisponibili". Poi ancora sul Rimini. "Ha cambiato l’allenatore, conosco bene Buscè. Ci siamo affrontato nelle semifinali nazionali Allievi 2018-2019. Il Rimini ultimamente è cambiato, ha scelto di cambiare in nome dell’equilibrio e della solidità. Squadra concentrata, equilibrata, dovremo affrontarla al 100% delle nostre qualità fisiche e mentali". Nel segno della continuità, invece, per quel che riguarda l’assetto. "Quello che mi è mancato maggiormente sia nell’ultima parte della scorsa stagione e nella prima parte di questa è la continuità di formazione. Non so dire se toccherò qualcosa gioco-forza rispetto alla partita di Pescara, ma la mia idea è quella di avere continuità. Il turno infrasettimanale chiama a delle valutazioni forzate, vedremo se farle già con il Rimini". Poca continuità negli uomini e nei risultati. "Al di là della classifica momentanea, l’inizio di stagione è particolare per tutti. I punti raccolti in questa fase non sono mai la verità assoluta. A noi mancano le vittorie, i punti pesanti.A Pescara è stata come se fosse una vittoria ma non lo è stata. Alcuni episodi gridano vendetta, dobbiamo essere più forti anche di questo. La vittoria col Rimini va cercata con tutte le forze".