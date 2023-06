Bimba di 5 mesi chiusa in auto sotto il sole a Rimini: salvata dai carabinieri

Rimini, 20 giugno 2023 – Per fortuna solamente tanta paura nel Riminese per una bimba di cinque mesi. A Bellaria Igea Marina, durante la mattina, intorno alle 10, la madre della piccola ha accidentalmente lasciato chiuso in auto la bimba. La donna infatti è scesa dalla macchina dimenticando le chiavi a bordo del mezzo.

Accortasi subito del fatto ed essendo molto preoccupata anche a causa del caldo estivo, la madre ha immediatamente chiamato i carabinieri che sono intervenuti in via Marco Biagi e, in collaborazione con i vigili del fuoco, sono riusciti ad aprire nel giro di pochi minuti la vettura. Madre e figlia hanno potuto così riabbracciarsi.

La piccola era in perfetta salute e non è mai stata lasciata sola, perché la madre è sempre stata accanto al veicolo in attesa dei carabinieri.